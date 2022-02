Traverser les miroirs est issu d'un projet d'écriture automatique, cut up et autres cadavres exquis inspirés par des images, peintures, photographies et musiques, mais aussi par le cinéma dont l'auteure raffole. Ce recueil est aussi une forme d'hommage à Orphée, le film de Jean Cocteau, dont la scène phare, Jean Marais-Orphée traverse un miroir liquide pour rejoindre son Eurydice, est le fil d'Ariane de chaque texte. Il s'agit de plonger dans l'envers du décor, se laisser porter, tout simplement, comme nous le faisons dans un rêve. Il est d'ailleurs recommandé au lecteur de lire chaque texte à voix haute pour faire apparaître la mélodie et quelques jeux kaléidoscopiques...