J'ai choisi d'aimer

Trois choix simples qui peuvent changer votre vie ! Choisissez d'aimer ! Comment choisir l'amour ? En découvrant celui que Dieu vous porte et en choisissant de le recevoir d'une manière toute nouvelle... AUTEUR Stormie Omartian est l'auteur de la série de livres sur la prière tels que La prière des parents est efficace, Conduis-moi, Saint-Esprit et bien d'autres encore, parus aux Editions Vida. Elle et son époux, Michael, sont mariés depuis plus de quarante ans. Ils ont deux enfants mariés et une petite-fille.