Pas toujours facile de retenir tous les points de tricot, qu'on débute ou qu'on se lance dans des créations plus élaborées. On a la solution : un mémento visuel imparable qui vous permettra de les retrouver et reproduire facilement, d'un simple coup d'oeil. Le plus : une surface pelliculée protectrice soft touch et un format premium généreux pour une lecture confortable et aérée.