Les règles, c'est sacré ! Et sans tabou

Les règles, les menstruations, les ragnagnas, les lunes... Qu'elles soient douloureuses, abondantes, irrégulières ou totalement absentes, elles représentent un sujet important pour la moitié de la population. Pourtant, le tabou des règles (encore prédominant dans notre société) entrave la parole et la transmission des connaissances à leur sujet. Stigmatisées, les règles sont depuis la nuit des temps cachées, ignorées. L'avènement de la pilule et des protections menstruelles les a simplement rendues plus invisibles encore, car il est demandé implicitement (ou pas) aux femmes de ne pas se plaindre et de ne jamais laisser traîner un tampon à la vue de tous. Ô grand jamais ! Mais pourquoi les règles sont-elles traitées de sales, d'impures ? Comment peut-on faire pour changer le regard que notre société porte sur elles ? Comment se réconcilier et renouer avec elles de manière naturelle et en toute bienveillance ? " Comment la perception des règles a-t-elle évolué au cours de l'Histoire et jusqu'à aujourd'hui ? ", " Qu'est-ce que les règles ? ", " Quelles protections menstruelles choisir ? " ou encore " Quelles sont les maladies du cycle menstruel ? "... A travers 14 questions essentielles et détaillées, des conseils de naturopathie pour enfin vivre en harmonie avec ses règles, une FAQ pour répondre aux questions les plus fréquentes et des illustrations riches et drôles, levez le voile sur les règles sans tabou !