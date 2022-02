Sarrasin Version enrichie. L'alternative sans gluten

Sans gluten, le sarrasin, "céréale" ancienne et locale, est redécouvert pour ses nombreuses qualités. Traditionnellement utilisé dans les galettes bretonnes, le sarrasin se prête pourtant à de surprenantes utilisations : cru dans un smoothie, soufflé dans un fondant au chocolat... Dans le livre, on retrouve : - Les savoir-faire de base : fabriquer sa farine fraîche, faire germer ou torréfier le sarrasin, préparer des cracottes façon Le Pain des Fleurs®... - Les façons de cuisiner avec le gruau ou les flocons pour réaliser un dessert façon riz au lait, un cake à l'orange et au sarrasin soufflé ou une terrine de légumes - Un focus sur la farine de sarrasin : sans gluten, une pâte ne lève pas, mais avec quelques astuces, on réalisera de délicieux muffins, scones, blinis, cookies... La nouvelle édition propose : -une nouvelle couverture -un nouveau format -une nouvelle mise en page5 nouvelles recettes