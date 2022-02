Lumière du guérison. Oracle Lenormand

Un sublime oracle de 38 cartes, au tirage traditionnel (Lenormand), pour explorer son chemin de vie et accéder à la Lumière de guérison. Ce coffret offre une combinaison de l'imagerie classique Lenormand avec celle de l'artiste Christopher Butler, dont l'oeuvre regorge de lumière, de poésie et de féerie. Cet oracle peut être utilisé pour obtenir des conseils concernant la vie quotidienne (amour, travail, famille...) mais également pour explorer les désirs profonds et inavoués qui nous habitent, ceux qui sont reliés à notre inconscient et à notre âme d'enfant et que nous avons quelque peu délaissés ou abandonnés.