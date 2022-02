Steampunk Lenormand. Avec 36 cartes

Un magnifique oracle de 36 cartes qui mêle l'univers du Steampunk au tirage Lenormand. Dans un tirage Lenormand, les cartes forment un puzzle qui représente la vie du demandeur. Les cartes sont les pièces physiques ; celui qui procède à leur lecture les lie les unes aux autres, ce qui fournit l'énergie qui anime le tirage. En cela, le système Lenormand partage de nombreux points communs avec le steampunk et ses assemblages surprenants, aux effets extraordinaires, alimentés par la vapeur, l'électricité et autres thèmes chers à ce style artistique. Par conséquent, quoi de plus logique qu'un tarot liant ces deux concepts qui semblent faits l'un pour l'autre !