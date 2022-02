Oracle onirique. Explorez vos rêves

Un oracle puissant de 36 cartes pour apprendre à interpréter ses rêves. C'est grâce aux rêves qu'une communication peut s'établir entre notre esprit rationnel et notre conscience profonde. Les rêves ordonnent nos pensées, exhument nos désirs les plus enfouis, et annoncent les événements négatifs qui pourraient obscurcir notre vie. Cet oracle nous apprend à déchiffrer les messages cachés de nos rêves, en établissant une passerelle entre notre conscience éveillée et notre inconscient. Il nous permet de nous reconnecter à notre âme d'enfant, à nos aspirations véritables, pour pouvoir avancer sur le chemin de la vie avec témérité et lucidité.