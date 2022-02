Zemmour et nous

Le candidat de l'extrême droite a grandi dans des écoles juives et fréquenté les synagogues. Pour devenir " le premier des français ", cet homme disqualifie les valeurs dont il a pourtant hérité. Pourquoi tant de contrefaçons et d'atteintes à cette part de filiation dont il se réclame ? Peut-on être à la fois juif et défendre le maréchal Pétain, mettre en doute l'innocence de Dreyfus et attaquer le choix du lieu de sépulture des victimes d'un attentat antisémite ? Pour mieux comprendre, les auteurs livrent le récit d'un itinéraire idéologique pour le moins déroutant. Ils ont découvert des clefs de compréhension dans ses romans, ses essais et son histoire. C'est pourquoi ce livre existe.