Ils se croient tous présidentiables

Ambition romantique, aventure incongrue ou destin tout tracé : à quoi pensent les candidats, toujours plus nombreux, à l'élection présidentielle ? C'est un moment fort qui rythme notre vie citoyenne, un point culminant. Un sommet ! Chaque présidentielle agite notre pays comme nul autre scrutin. Chaque présidentielle agite notre pays comme nul autre scrutin. Et chaque campagne recèle son lot de candidatures, surprises, fortuites, perdues d'avance ou trop belles pour durer. Le cru 2022 s'annonce quant à lui particulièrement prolifique, avec un nombre inédit de candidats, qu'ils soient "hors système" ou issus de partis traditionnels. Avons-nous abandonné la haute idée que l'on se faisait du rôle de premièer des français ? Depuis le général de Gaulle, la France est bercée d'un idéal : la rencontre d'un homme et son peuple. Chez ces candidats aux caractéristiques si particulières, les raisons de croire en leur destin national relèvent parfois de l'irrationnel, de la conviction intime... voire de la mystique. Mais une fois à l'Elysée, la réalité de l'exercice du pouvoir pourrait bien les rattraper. Passant au crible les aventures plus ou moins fameuses de " présidentiables " à travers les époques, ce livre raconte les victoires qui ont le goût de revanche, les sorties de route spectaculaires et ces rendez-vous manqués, incessants rebondissements d'un roman dont la fin n'est jamais écrite.