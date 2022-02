Des monts et merveilles

C'est un roman du lien fraternel. Après avoir exploré le roman maternel et grand-maternel dans ses précédents ouvrages (Ca ne se fait pas, Une allure folle), Isabelle Spaak s'attache cette fois à la figure de son demi-frère Michel. Un personnage fantasque, chasseur de chimères, écrivain du dimanche, querelleur polyglotte, épistolier infatigable, Belge avant tout. Un homme qui aime attraper les heures fugitives. Au cours d'un voyage à Liège, Isabelle et son frère Michel tombent sur une maison où Napoléon a séjourné quand il était premier consul. C'est le début de la grande Histoire qui s'enchâsse dans l'histoire intime et familiale. Isabelle Spaak commence à mener une enquête sur les deux séjours belges de Napoléon. Le premier est lié à Joséphine de Beauharnais, le second à Marie-Louise. Vont alterner alors un récit familial, intime, l'histoire d'Isabelle Spaak et de son frère, et l'épopée napoléonienne par le prisme de ses histoires d'amour et des femmes. Ce roman est une double quête : quête d'un grand frère maladroitement aimé, compagnon de songes, de chagrins et de franches rigolades et la captivante saga des amours de Napoléon vue de Belgique. Avec son talent et son sens du détail, Isabelle Spaak conjugue l'intime et l'histoire majuscule.