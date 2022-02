Shigahime T01

Osamu Hirota est un lycéen à l'existence banale et ennuyeuse. Son quotidien va prendre un tournant radical à la suite de sa rencontre avec l'envoûtante Miwako, une vampire immortelle, et de son ancien serviteur Soîchi Tachibana. Devenu à son tour son familier, il doit chasser ses semblables pour garder forme humaine. Comment Osamu fera-t-il face à sa nouvelle vie ? Vampire, horreur et érotisme sont au programme de cette série résolument sanglante en cinq volumes signée Sato Hirohisa.