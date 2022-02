Chiruran Tome 6

En 1912, une jeune femme journaliste part à la rencontre de Shinpachi Nagakura, ancien membre et ex-capitaine du Shinsen Gumi, une milice de samouraïs devenus légendaires. Elle semble s'intéresser de près à celui qui en deviendra le vice-commandant et que l'on surnommera " le démon du Shinsen Gumi ". Il faut alors remonter en 1859. L'ère Edo touche à sa fin, faisant alors basculer le pays d'un système féodal à une politique de modernisation. Toshizô Hijikata est un samouraï défiant tous les dojos dans l'unique but de démontrer qu'il est le plus fort. Il fait la rencontre d'une bande de samouraïs qui changera le cours de sa vie et qui façonnera bien plus tard l'histoire du pays... Chiruran est un shônen captivant et explosif, servi par le dessin magnifique d'Eiji Hashimoto et la narration dynamique de Shinya Umemura. Découvrez les aventures de ses personnages charismatiques dans cette fresque historique ! "Un titre aussi divertissant que didactique". ActuaBD "Chiruran séduit aussi bien par le pan historique raconté que par ce récit d'une jeunesse hargneuse et combattante du Japon du XIXe siècle" Manga-News