From the Children's Country Tome 1

Une effroyable histoire d'horreur et de survie !! Hajime Arakawa, un collégien inquiet pour son avenir, fugue de chez lui après s'être disputé avec sa mère. Soudain, un terrible tremblement de terre se produit, suivi par l'apparition mystérieuse de chiffres dans le ciel. Hajime se précipite alors chez lui pour retrouver sa mère, mais il découvre avec horreur qu'elle n'est plus la même... Dans un monde où tous les adultes se sont changés en monstres, comment les enfants vont-ils survivre ? Plus le danger est familier... plus le désespoir est grand !