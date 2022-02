L'amie de ma fille... Tome 2

Suis-je capable de lui échapper ? Dois-je tenter de me dérober à l'emprise de l'amie de ma fille ? J'ai quitté mon travail précipitamment et je ne suis pas rentré pour le dîner, alors que j'en avais fait la promesse à ma fille. J'ai passé la nuit dans un manga-café, avec l'amie de ma fille. Ce secret, je ne peux l'avouer à personne, mais cette expérience m'a appris l'importance de vivre en restant fidèle à moi-même. Ma fille ne parvient toujours pas à retourner au lycée, mais nous communiquons à nouveau. Pourtant, lorsqu'elle retournera en classe, ma relation avec Koto pourra-t-elle rester secrète ? Et si jamais, par malheur, ma fille l'apprend, que vais-je devenir ?