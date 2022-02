Chillin' Life in a Different World Tome 5

Furio, qui rêve d'un monde où les humains et les démons vivraient en paix, a choisi de rester neutre dans la guerre qui les oppose. Pourtant, il se retrouve à héberger chez lui le roi démon Gowl et sa subalterne, Uliminas, suite au coup d'état du frère du roi qui a pris sa place sur le trône. Alors que toutes ces personnes, assez fortes pour changer le monde, sont réunies au même endroit, elles décident... de partir en vacances dans une auberge avec des sources chaudes ? ! Furio et les autres voulaient juste se relaxer dans les sources chaudes, mais un grand conflit éclate ! Un bon bain chaud suffira-t-il à faire fondre la tension qui existe entre les humains et les démons ? !