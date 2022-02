L'homme immortel. Preuves et témoignages

Témoignage EMI Point de vue des religions et philosophes face aux phénomènes surnaturels Confronté à la mort éventuelle de ses patients après un arrêt cardiaque ou un coma profond. Jean-Dominique Dana rapporte les récits qu'ils lui ont fait ensuite de ses propes faits et gestes pendant leurs EMI. Plus tard, le décès de son jeune frère et les messages qu'il reçoit de lui l'incitent à approfondir l'enigme de l'après-vie. A travers l'histoire des religions, il s'emploie à rapporter les témoignages, et les questionnements de de philosophe, les études scientifiques. De ste thérèse au St Suaire, de Bernadette Soubirou à la vierge de Guadalupe, de la physique quantique aux phénomènes dits surnaturels, l'auteur tente de trouver le lien susceptible de nous apporter une explication rationnelle. Chacun pourra y trouver une réponse, que ce soit sur la vie terrestre ou celle de l'au-delà, ou sur la rélité de l'amour inconditionnel de cet esprit suprême que l'on nomme Dieu.