Féminisme et réseaux sociaux. Une histoire d'amour et de haine

Je crois que tout ce qu'on a fait à cette époque-là a permis de montrer plein de formes de militantisme et, du coup, de rajeunir l'image du féminisme. Il y a plein de meufs qui ne supportaient pas ce qu'elles croyaient être les féministes qui se sont dit d'un coup : "Mais ça peut être ça, le féminisme, c'est chanmé, en fait je suis féministe ! " En octobre 2017, dans le monde entier, des millions de femmes se mettent à écrire "moi aussi". Dénonçant ainsi les violences qui leur ont été imposées par des hommes, elles se rendent aussi visibles en tant que personnes partageant des expériences, des luttes et des espoirs communs. Ce moment marque un tournant dans l'histoire du féminisme, qui voit alors démarrer une nouvelle vague d'une grande ampleur, tout en expérimentant une nouvelle façon de s'organiser et de s'exprimer. Que s'est-il passé en France entre les mouvements féministes et Internet avant #metoo ? Qu'impliquent ces nouveaux canaux, quels en sont les enjeux et les limites ? Et surtout, comment éviter de s'en faire déposséder ?