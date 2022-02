LES RITUELS POLITIQUES DANS LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ce livre a pour objet de construire une réflexion autour de la notion générale de "scènes politiques" . Dans le contexte général des représentations politiques, il est possible de souligner que, parfois, il existe une confusion entre la "théâtralisation du politique" et la "politique-spectacle" . A travers la description de pratiques ritualisées, ou d'authentiques rituels, peut se construire un espace politique se codifiant dans ses formes, se symbolisant dans ses représentations, se légitimant par ses usages. Cet "espace" , dans une configuration contemporaine et inédite, se trouve confronté aux formes envahissantes et dominantes du spectacle. Dans un tel contexte que deviennent les valeurs sociales normatives telles que celles de hiérarchie ou d'autorité, ou encore de respect et d'honneur ? Que dire de la place et de la fonction des figures fondatrices des mythes républicains modernes comme l'Avant et l'Après, la référence à un Age d'or, les grands faits historiques, les personnages héroïques ?