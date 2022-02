Un cowboy indomptable

Lane Daniels aime son métier. Travailler comme contremaître dans un ranch du sud du Texas lui donne toute la satisfaction qu'il a un jour souhaitée, mais le propriétaire du Crazy Hills Ranch, Gresh Hamilton Miller III, s'est infiltré sous sa peau, le rendant fou de désir. Mais son patron est hors de portée, car celui-ci désire beaucoup plus de Lane que sa simple capacité à gérer le bétail ; il veut tout de lui. Le problème, c'est que le contremaître refuse de se laisser approcher plus que nécessaire, alors par ruse, Gresh obtient un rendez-vous avec lui sous couvert d'une réunion d'affaires. Se retrouvant seuls tous les deux, Lane et Gresh s'enflamment dans un élan de passion. Mais au moment où quelque chose de plus pourrait se développer entre eux, le nouveau médecin de la ville, Riley, jette son dévolu sur Lane. Le médecin le poursuit de ses assiduités, s'incruste dans sa vie, soulignant les défauts de Gresh. Mais le propriétaire du Ranch Crazy Hills n'est pas homme à abandonner sans combattre. La relation de Lane et Gresh pourra-t-elle survivre à cette intrusion, ou Riley sera-t-il celui qui obtiendra le coeur de Lane ? Note de l'éditeur : publié en auto édition en janvier 2014 sous le titre de Texas sauvage