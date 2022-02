Magazine Graou n°28 - L'art

Cela faisait longtemps que Graou rêvait d'emmener tous ses ami·e·s lecteurs et lectrices dans son musée préféré. Il était donc temps de préparer un numéro sur l'Art. Voici donc 44 pages pour faire le plein d'émotions et de sensations, découvrir des artistes célèbres, faire des mélanges de couleurs sur des palettes, retrouver les outils du sculpteur dans son atelier et même créer ses oeuvres en fabriquant des cartes à gratter. Bien sûr, on partira en voyage, au Canada cette fois, l'occasion de découvrir l'art inuit. Il y aura des mots en D comme dessiner, de la danse avec une drôle de chorégraphie à reproduire, un grand atelier sur les couleurs avec Cruschiform et une grande histoire du soir pleine d'inspiration de l'artiste Anne-Hélène Dubray, où l'on découvre comment un écureuil en panne d'inspiration retrouve le plaisir de créer grâce à la pagaille mise par ses enfants.