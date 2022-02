Magazine Georges n°56 - Dessin

Tous à vos crayons : voici Georges N° Dessin... un thème régulièrement suggéré dans les courriers des lectrices et lecteurs de Georges et qui devrait en séduire plus d'un·e ! Au programme de ce numéro, dans la partie HISTOIRES, Alex Géraudie (Les Aventures de Boin-Boin et Grabuge, éditions Biscoto) expliquera comment faire une BD... à travers une drôle de BD ! Puis ce sera au tour de Panpi et Gorri de nous donner quelques astuces pour les dessiner. L'histoire vraie, elle, nous emmènera à la fin du 19e siècle, rencontrer Maud Stevens Wagner, pionnière du tatouage moderne. Enfin, pour clore cette première partie, Georges suivra un dessinateur de presse tout au long d'une journée de bouclage pour découvrir sa profession. La partie JEUX montrera aux artistes en herbe plusieurs types de dessinateurs, reviendra sur l'histoire du dessin depuis la Préhistoire mais permettra également d'apprendre à dessiner différentes expressions du visage. Et au milieu du magazine, ce n'est pas un crayon à papier mais en papier, à découper et fabriquer, accompagné d'un second paper-toy en forme de gomme ! Enfin, dans la partie ACTIVITES, les enfants pourront créer des rébus en suivant la rubrique Graphisme, tester une expérience de coloriage express avec la rubrique Sciences, fabriquer des pochoirs dans la rubrique Bricolage et savourer une recette issue d'un manga avec la rubrique Cuisine. Sans oublier les chroniques de livres, de films, l'interview d'un illustrateur et le quiz de la fin ! Bref, un numéro Crayon qui s'annonce bien mieux qu'un numéro à la gomme !