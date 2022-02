La maison des innocents

Histoire ténébreuse dans une ambiance gothique. Des disparitions inexpliquées dans un petit comté américain imaginaire déjouent le flair de la jeune mais pourtant talentueuse inspectrice Hartmann, tandis que la population du comté, manipulée, sombre petit à petit sous l'emprise d'une force mystérieuse et tentaculaire. Ce thriller dramatique, jouant sur l'exaspération des pulsions d'eros et thanatos, à la limite du politique et du fantastique est mené tambour battant avec des chapitres courts, efficaces, montés comme une série TV américaine. Les personnages sont très fouillés, jusqu'à l'intime, et le lecteur, confronté à l'extrême complexité humaine, est happé et provoqué par tous les protagonistes du récit, les héros comme les monstrueux. Une des intentions exprimée par l'auteur est de susciter le désir. Objectif atteint