Mother India. Des nouvelles de l'Inde

Envoûté par l'Inde, sa culture, son histoire, ses couleurs et ses saveurs, Jean-Pol Hecq y a effectué de grands reportages journalistiques, la plupart en solo. En 30 ans, il y a multiplié les séjours et vécu nombre de situations tantôt cocasses, tantôt dramatiques. Surtout, il a croisé des personnalités remarquables tels Atal Behari Vajpayee, Premier ministre indien, Medha Patkar, la célèbre militante écologiste, le sociologue Guy Poitevin qui consacra sa vie aux paysans du Deccan, Léa Provo, une grande bourgeoise d'Anvers devenue la providence des intouchables du Tamil Nadu. Sans oublier Muhammad Yunus, l'économiste Bangladais, promoteur du microcrédit ; Bede Griffiths, un moine bénédictin gourou d'un curieux ashram catholique et tant d'autres, connus ou inconnus. Les récits de ces rencontres forment un étonnant kaléidoscope de "choses vues" duquel émerge un portrait tout en nuances de cette partie du monde qui, depuis la nuit des temps, fascine, révulse... et attire comme un aimant.