Le premier titre d'une nouvelle collection nature dont l'objectif est d'appeler chacun à l'action selon ses possibilités et d'inviter les enfants à sortir et explorer. Tout commence par une petite graine portée par le vent ou un oiseau, plantée par un humain... L'ouvrage, très documenté, avec des volets à soulever, une illustration précise et colorée invite l'enfant à sortir du confort de la maison et à partir explorer le jardin, le square, le bois et les champs.