Moi je sais ce que je veux

Il faut rencontrer XXX. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait qui elle est. Et elle peut tout faire et rien ne peut l'arrêter. Ni un jour de pluie, ni une cabane dans les arbres difficile à atteindre, ni un skate très têtu... Ce superbe album célèbre les filles puissantes du monde, donne énergie et encourage tous les enfants à choisir leur voie.