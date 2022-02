Moi, Charybde, piégée avec Scylla

Découvrez la mythologie racontée par les monstres eux-mêmes ! Et si ce n'étaient pas eux les méchants ? Je suis Charybde, une jeune fille sauvage et impétueuse, fille du dieu Poséidon et de Gaïa, la Terre. Mon appétit ne connaît pas de limites et j'aime courir dans la nature. Mais aujourd'hui, transformée en tourbillon par Zeus, je suis condamnée à avaler tout ce qui passe à proximité de moi sans pouvoir apaiser ma faim. Comment cela a-t-il pu arriver ? Voici mon histoire... Moi, le Minotaure (premier titre de la collection) est en sélection pour le Prix des Incorruptibles 2022.