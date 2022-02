Moi, Cerbère, gardien des Enfers

Découvrez la mythologie racontée par les monstres eux-mêmes ! Et si ce n'étaient pas eux les méchants ? Je suis Cerbère, je suis un chien à trois têtes. Je rêve depuis toujours de parcourir le monde, et de voyager librement. Mais aujourd'hui, je suis attaché à une corde et je dois garder les Enfers. Comment cela a-t-il pu arriver ? Voici mon histoire... Moi, le Minotaure (premier titre de la collection) est en sélection pour le Prix des Incorruptibles 2022.