Cinq minutes encore

Dans un futur proche, la France et l'Europe sont au bord du gouffre. La situation économique et sociale se dégrade jusqu'au point de rupture. C'est la guerre civile. A Montpellier, les quartiers ne sont plus sûrs, des factions rivales se battent à tous les coins de rue, il est temps de se mettre au vert. Gazriella et Max Ange décident de partir pour Carcassonne, chez un ami. Ils vont attendre une accalmie dans sa propriété viticole. Ils fuient leur ville, leur appartement tout neuf, leurs connaissances, leurs habitudes. Mais rien ne se passe comme prévu ! Alors qu'ils sont sur l'autoroute, pris dans un bouchon, une déflagration énorme se produit...