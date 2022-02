"Nous nous étions promis de n'être que des amants. Que nos vies resteraient belles et ordonnées. Que nos amours seraient respectées. Que des amants, parce qu'il est des gens destinés à s'unir pour la vie. Que nous n'en étions pas. Que des amants, parce que nos corps se trouvaient bien ensemble, ne voyaient aucune raison de s'en passer. Que des amants parce que tu vois, déjà demain, je suis si loin." Hélène n'est pas encore mariée ni mère lorsqu'elle rencontre son amant, un homme de scène. De la naissance d'une liaison à la prise de conscience d'une passion, cette excroissance amoureuse, gracieuse parce que légère, intense parce qu'éphémère, devient le refuge d'une histoire sans avenir. Avec pudeur et justesse, Restons bons amants est à la fois un hommage aux aimés, à la force d'être femme et au vertige que nous procurent les amours interdites.