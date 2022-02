Oracle de l'amour de la déesse

Ouvrez-vous aux messages d'amour de la Déesse. Plus que jamais, il est temps d'ouvrir notre coeur et de nous rappeler que nous sommes amour ! La déesse est la source, le flux d'amour illimité qui nous a créés et qui prend soin de nous. Entendez-La, Elle vous appelle... Elle est toujours avec vous. Elle est l'esprit de la terre et le passage des saisons. Son voyage n'a ni début, ni fin. Elle incarne le fabuleux cycle infini de l'être. Traversez les saisons du changement aux côtés de la déesse et interrogez votre âme dans cet oracle illustré associant beauté et amour. Ce coffret contient 36 cartes magnifiquement illustrées par l'auteure et un livre d'accompagnement de 112 pages en couleur.