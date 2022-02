Dark Wood tarot

Vivez l'expérience et rencontrez votre ombre dans les bois sombres. Oserez-vous vous aventurer dans les bois sombres pour rencontrer votre ombre ? Alors que vous tiendrez le rôle d'une sorcière traversant la forêt, chaque magnifique carte deviendra la vision d'une profonde sagesse qui vous guidera vers une compréhension plus riche de vous-même. Examinez vos désirs secrets et vos rêves obscurs. Explorez les recoins inconnus de votre psyché. Ce tarot captivant, inspiré du tarot de Rider-Waite-Smith et son livre d'accompagnement (292 pages) tout en couleurs vous conduiront à travers l'obscurité et dans la lumière qui reflète vos talents cachés et votre pouvoir personnel.