Tatouages, paroles de femmes. Un livre unique, magnifique et engagé ! S'aimer tatouée est un beau livre d'artiste engagée, centré sur les histoires intimes de femmes autour de tatouages, un art pour certaines, une thérapie pour d'autres. Elles sont 195 femmes de 18 à 73 ans à s'être confiées corps et âme. A travers 350 photos couleur, l'ouvrage revient sur les témoignages de ces femmes et leur rapport à leur corps tatoué. Un journal intime du XXIe siècle, inscrit sur la peau : un livre dont la lecture leur est personnelle. Préface de Philippe Liotard, sociologue, épistémologue et enseignant-chercheur à l'Université de Lyon. Il évoque les mutations du tatouage, donnant un regard spécifique à cette pratique. Au coeur du livre, un dossier spécial Rose Tattoo apporte le témoignage de femmes qui ont souffert d'un cancer et dont le corps a été doublement altéré par la maladie puis par les thérapies et par la chirurgie, avant d'être orné par un tatouage. Tous les bénéfices des ventes iront à l'association Soeurs d'encre, créée par l'auteure