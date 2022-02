Teen Titans : Beast Boy Loves Raven

En quelques jours seulement, la vie de Raven Roth a basculé. Un accident, le décès de sa mère adoptive, une amnésie... Bien qu'elle recouvre peu à peu ses souvenirs, il lui faut désormais digérer l'idée d'être la fille du démon Trigon, prisonnier de l'amulette qu'elle porte autour du cou, et de posséder quelques dons surnaturels qu'elle peine encore à maîtriser. De son côté, Garfield Logan a du mal à réaliser que les tests effectués sur lui alors qu'il était enfant lui ont conféré des capacités extraordinaires mais imprévisibles : le pouvoir de se transformer en n'importe quel animal. Les questions se bousculent dans la tête des deux adolescents, et une seule personne semble être en mesure de leur apporter des réponses : un certain Slade Wilson. Le rendez-vous est pris à Nashville, où leurs destins se croisera pour la première fois.