Les Chroniques de Badenweiller. Archanges

Wilhelm et Esra croisent de nouveau le chemin de l'étrange. De précieuses reliques disparaissent, l'Europe est en proie à la famine, la maladie et des guerres éclates une peu partout. Autant de signes qui annoncent des jours sombres. L'ordre Animus dont font partie les frères Denzer s'engage dans cette quête qui les mènera sur les terres de la chrétienté, de Saint Jean d'acre à Jérusalem et de Tibériade à la plaine de l'Armageddon. Mais cette fois, ils devront combattre un adversaire hors du commun, Satan en personne qui vient prendre sa revanche en déclenchant... l'apocalypse. Les valeurs guerrières de l'ordre sauront-ils déjouer les plans de Lucifer ? Trouveront-ils des alliés ? Rien n'est moins sûr...