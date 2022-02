Attention Spoiler

Et si vous viviez une histoire d'amour... avec votre idole ? Acteur d'une série à succès, Marcus n'est pas une star comme les autres. Sous son image de playboy, il a plus d'un secret à cacher. Il se moque des ratés scénaristiques de la série dans laquelle il joue à travers des fanfics qu'il publie sous pseudonyme. Si quelqu'un découvrait son identité, c'en serait fini de sa carrière à Hollywood. Amatrice de fanfic et de cosplay, April est bien décidée à assumer ses rondeurs. Quand elle publie en ligne une photo d'elle costumée, sa beauté XXL lui vaut une pluie de commentaires haineux. Marcus joue les chevaliers blancs et l'invite à dîner, sans savoir qu'il a affaire à la jeune femme avec laquelle il échange des messages sur le forum depuis bien longtemps. Leur rencontre fait des étincelles, et la réalité dépasse la fanfiction... " Apprêtez-vous à tomber amoureux de cette histoire d'amour qui ne manque ni d'humour ni d'esprit. " Publishers Weekly " Le chemin vers l'acceptation de soi n'est jamais facile, mais Olivia Dade le rend aussi doux et sublime que l'amour qui naît entre Marcus et April... Cet hommage romantique au monde de la fanfiction est un régal ! " Kirkus " Olivia Dade nous entraîne dans les coulisses de la fanfic avec une bonne dose de dérision et d'émotion. Même ceux qui sont étrangers à cet univers tomberont sous le charme de ce délicieux roman " Booklist " Personne ne résiste au charme de cette comédie romantique où il est question d'amour, de secrets et de célébrité. " CNN