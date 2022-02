Bienvenue dans l'éternité... Thora et Santi font connaissance au pied de l'horloge de Cologne, sous les étoiles, un événement fortuit qui lie leurs destins à jamais. Reconnaissant en l'autre une véritable âme soeur, et alors que leur histoire ne faisait que commencer, Thora et Santi sont tragiquement séparés. En cet instant, ils étaient loin de se douter que ce n'était pas là leur dernière première rencontre. Réincarnation après réincarnation, tantôt mari et femme, professeur et élève, soignant et patient, Thora et Santi se retrouvent. Ils deviennent amis, collègues, amants ou ennemis. Mais tandis que les souvenirs de leurs existences passées se brouillent, Thora et Santi doivent oeuvrer ensemble s'ils veulent découvrir la vérité derrière le lien qui les unit avant que leurs nombreuses vies n'arrivent définitivement à leur fin... " Catriona Silvey dépeint merveilleusement des personnages profondément complexes engagés dans une découverte de soi authentique. " Gal Gadot " Une histoire inventive, audacieuse et surprenante. L'histoire de Thora et Santi gagne en suspense et en émotion, se dévoilant progressivement au fil des pages. " Charles Yu, auteur de Chinatown, intérieur " Parfait pour les lecteurs du Temps n'est rien d'Audrey Niffeneger. " BookRiot " Un roman agréablement original, à la fois intelligent et déchirant. " The Financial Times " La science-fiction permet d'atteindre les étoiles, tout en s'approchant au plus près de l'âme humaine. Cette magnifique histoire d'amour pleine de mystère débouche sur une fin à couper le souffle. " Sue Burke, autrice de Semiosis " Un regard tout à fait surprenant, et profondément agréable, sur les relations dans un multivers. Catriona Silvey nous livre sa version percutante de Quand Einstein rêvait. Rendez-vous dans une autre vie nous interroge sur ce qu'il se passerait si nous pouvions vivre toutes nos identités, les meilleures comme les pires, et si elles n'avaient toutes qu'une raison d'être. Une oeuvre réellement captivante dont la fin m'a épatée. " Erika Swyler, autrice du Livre des possibles