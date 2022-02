Une enquête de Adam Fawley, T5 : Toute la vérité

Scandale à Oxford... La prestigieuse université d'Oxford est en effervescence. Caleb Morgan, étudiant au physique athlétique, accuse de viol Marina Fisher, une professeure influente à la renommée internationale, spécialiste dans le domaine de l'intelligence artificielle. Celle-ci aurait abusé de son étudiant à son domicile, alors qu'il s'occupait de son fils. L'enquête piétine et l'équipe d'Adam Fawley est mise à rude épreuve : lequel d'entre eux ne dit pas toute la vérité ? La carrière d'Adam Fawley est en jeu, et il est bientôt dépassé par la pression médiatique autour de cette affaire. D'autant plus que sa femme est sur le point d'accoucher et que l'homme qui l'avait agressée des années plus tôt, vient tout juste de sortir de prison... " Un coup de maître ! " Shari Lapena " L'auteure de polar la plus talentueuse et la plus inventive d'Angleterre a encore frappé : ce roman est tout simplement bluffant. " John Marrs " Cara Hunter a l'art de dépoussiérer le polar. " Financial Times