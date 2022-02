Se méfier de l'eau qui dort... A Lake Crosby, Caroline du Nord, tout le monde se connaît. Un lac, quatre pâtés de maisons, et quelques disparitions inexpliquées. Dans le voisinage, les rumeurs vont bon train sur le récent mariage de Charlotte, jeune femme sans le sou, et Paul, riche veuf qui tient sa fortune de sa défunte épouse. Mais les heureux mariés vivent leur idylle sans se soucier des mauvaises langues. Leur petite vie tranquille bascule le jour où le cadavre d'une femme est retrouvé dans le lac, à l'endroit précis où s'était noyée la défunte épouse de Paul. Cette femme, Charlie le sait, n'est pas une inconnue, alors pourquoi son mari prétend-il le contraire ? Quels sombres secrets cache cet homme qu'elle croyait connaître ? " Un roman captivant et servi par une écriture remarquable. Une fois qu'on a commencé, on ne peut plus s'arrêter. " Samantha Downing " Un suspense qui va crescendo et un dénouement à couper le couffle. A lire absolument ! " Mary Kubica " Kimberly Belle est la reine du thriller domestique, et L'Inconnue du lac est son roman le plus noir et le plus fascinant. " Cristina Alger