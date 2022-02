Une enquête de Adam Fawley, T3 : Que du feu

Et si quelqu'un vous en voulait à mort ? Tout le monde n'a pas le coeur à réveillonner pendant les fêtes de fin d'année. A Oxford, un incendie a réduit en cendres la maison de la famille Esmond. Parmi les décombres, les corps de deux enfants. Le plus jeune est mort, le pronostic vital de l'aîné est réservé. Que faisaient-ils seuls dans la maison ? Où est passée leur mère ? Pourquoi leur père est-il injoignable ? Cette affaire met à rude épreuve les nerfs de Fawley et réveille en lui de douloureux souvenirs. Sur place, les flammes ont détruit presque tous les indices, mais plus l'enquête progresse, plus l'inspecteur a du mal à croire que des décorations de Noël soient à l'origine de ce désastre. Et si cet incendie n'avait rien d'accidentel ?