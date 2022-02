Évaporée ?

L'introuvable Marion Gossaert, jolie blonde de vingt ans à peine, est-elle la troisième victime de son petit ami, ou une tueuse machiavélique et sanguinaire ? Pour les gendarmes de Castelmoron-sur-Lot, un an après le drame, la question reste posée, au grand désespoir d'une mère plongée dans une angoissante incertitude. Alba Hernandez, retraitée de la police fédérale belge et amie de la famille, se voit ainsi chargée de tout faire pour que la vérité émerge enfin. Entre une journaliste passionnée, un enquêteur ambigu, un riche héritier et une vieille maison que la rumeur prétend hantée, elle aura fort à faire pour démêler le vrai du faux...