Les rivages de l'ombre

L'action se passe dans un monde postmoderne. François Esul et Oliver Helder ont fait leurs études ensemble. François Esul est devenu un réalisateur célèbre, chacun de ses films est attendu comme un évènement par ses admirateurs. Olivier Helder a fait carrière en politique et est devenu un personnage essentiel de l'administration de l'état. Malgré sa haute position, Olivier est jaloux du succès de François et décide de le détruire. Alors que ce dernier doit commencer le tournage d'un long-métrage important, Olivier lui impose auparavant de tourner un film publicitaire qu'il va organiser comme un piège. François Esul, soupçonné d'être une menace pour l'état, est emprisonné. Cela ne suffit pas à Olivier Helder qui décide de briser aussi sa vie par des moyens machiavéliques.