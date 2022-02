Agatha Christie. Reine du crime

Best-sellers dans le monde entier, adaptés régulièrement au petit et grand écran, les livres d'Agatha Christie jouissent aujourd'hui d'un succès inaltérable. Pour beaucoup d'écrivains, la romancière anglaise reste une référence incontournable de la littérature policière. Elle est la "reine des indices et des fausses pistes" (Elizabeth George), elle marque "le commencement et la fin du roman policier" (Ian Rankin), si bien que "depuis cent ans, nous ne cessons d'écrire de simples variations sur ses oeuvres" (Jean-Christophe Grange). Qui n'a pas lu un de ses romans ? Avec Hercule Poirot, détective belge à la moustache cirée, ou Miss Marple, vieille fille passionnée par le tricot ? Une enquête où le lecteur doit résoudre des énigmes retorses dans un paisible village anglais ou des manoirs peuplés de hobereaux hautains, le tout dans un univers fait de glycines et de sandwichs aux concombres ? Les livres d'Agatha Christie sont à l'image de sa vie. Une vie ponctuée de voyages des plaines du Devonshire aux déserts d'Irak, où elle devient assistante archéologue. Une vie marquée par des rencontres et des aventures improbables, et une courte disparition inexpliquée de l'auteur au début de sa carrière. A travers l'évocation des mémoires d'Agatha Christie et celle des personnages de ses livres, cet ouvrage décrypte l'histoire de la célèbre romancière et lève le voile sur les mystères d'une oeuvre universelle. Agnès Fieux est éditrice. Son ouvrage, Chanter. A la découverte des chorales, a été publié en 2005 aux éditions Aubanel.