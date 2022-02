Juillet 1962. Alors que sonne le glas de la présence française en Algérie et que, sous couvert de patriotisme, les crimes les plus abjects se perpétuent, trois gamins d'un quartier pauvre d'Oran sont les cibles d'un tueur anonyme. Deux garçons sont éliminés, le troisième reste introuvable. L'inspecteur Abel Helme, pourtant sur le point de regagner la métropole, décide de sauver l'enfant. Hanté par sa mission, il s'immerge dans les quartiers populaires européens, tandis que les enfants poursuivent leurs innombrables jeux, comme pour conjurer la menace mortelle qui les guette. Au cours de cette odyssée meurtrière se révèlent les mobiles politiques des perdants, ceux de l'OAS, les rapports ambigus de l'Eglise avec les deux camps, mais aussi la vie misérable du petit peuple des quartiers de la Cité des Lions. Cette course effrénée va traverser les horribles évènements du Grand Massacre d'Oran du 5 juillet 1962, avant de se terminer dans le ventre d'acier d'un paquebot qui assure l'exode des pieds-noirs. Ancien professeur d'histoire-géographie et musicien, Andrès Serrano se consacre désormais à l'écriture. In fine mundi est son premier roman.