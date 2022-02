La Vie compliquée de Léa Olivier - Coffret Mini Ma - Offre découverte

Retrouve les tomes 1, 2 et 3 des romans Mini Maude dans ce coffret. Une bonne manière d'entrer dans l'univers de Léa Olivier quand on est encore petit et de mieux connaître sa pire ennemie ! Résumé : Je m'appelle Maude Ménard-Bérubé et aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai dix ans, mais je devrais déjà en avoir onze. J'aime : le beau Antonin, les surprises, la pizza hawaïenne, la danse, la mode, mes amies Jeanne, Sophie, Clara, Charlotte et Marianne (quand je ne me dispute pas avec elle). Je n'aime pas : les filles qui osent s'asseoir à notre table à la cafétéria, Marianne quand elle me copie, les disputes incessantes de mes parents et les arbres généalogiques. En attendant que ces pages tombent un jour entre les mains d'un grand producteur qui fera un film sur ma vie, je vous invite dans mon univers ! Maude xox