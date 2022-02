Gemme T02. Améthyste

Une trilogie fantastique mêlant magie et histoire d'amour... Caroline se relève tranquillement des évènements bouleversants qui ont eu lieu au bal de Noël et elle essaie de reprendre le cours normal de son existence. Mais sa nouvelle vie d'Emeraude prend une tournure à laquelle elle ne s'attendait pas. Le comportement cordial de Jeremy et sa soudaine gentillesse à son égard sont étranges. Ce n'est que lorsque Caroline découvre enfin l'identité du fantôme de ses dessins qu'elle réalise que son déménagement n'avait rien d'un hasard. Et alors que l'amour semble enfin lui ouvrir les bras, la jeune fille doit faire face à de nouvelles complications. Plusieurs vérités éclatent, mais un énorme mystère demeure. Le complice de Logan, qui menace ouvertement de voler le pouvoir de Caroline, a toujours un pas d'avance sur elle. Malgré leur lien unique, Caroline et Jeremy réussiront-ils à surmonter les épreuves qui ne cessent de se mettre en travers de leur destin ?