Dans la tête d'Anna.com T03. Déconnectée du monde

Moi, c'est Annabelle. Je suis aussi Anna, sur le web. Mais ça, c'est un secret que personne (ou presque) ne connaît. Mon rêve d'avoir un blog populaire se réalisait enfin vers la fin de l'année scolaire et les lecteurs et les commentaires se multipliaient... jusqu'à ce que les vacances viennent tout gâcher ! Je passe l'été chez ma tante à la campagne pour garder mes cousines, loin de chez moi et de mes amies, mais aussi très loin d'une bonne connexion internet. Même si j'apprends à vivre déconnectée du monde et que je sors de ma zone de confort, je ne réussis plus à écrire assez d'articles. Pire : ils passent inaperçus, peu importe ce que j'y raconte. Je dois me rendre à l'évidence : mon blog n'intéresse plus personne. A moins que j'utilise les grands moyens...