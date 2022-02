Et si vous larguiez les amarres ?. Le nomadisme en famille, testé et approuvé !

Sauter dans l'inconnu ? Larguer les amarres ? Acheter un billet sans retour ? Un peu de tout, s'il vous plaît ! Il y a quelques années, Géraldine, Mathieu et leurs trois enfants sont partis voyager en famille, laissant derrière eux leurs amis, leur maison et une vie confortable. Ils ne sont toujours pas revenus. Et si changer de vie était vraiment possible ? Et si le champ des possibles pouvait s'élargir en s'engouffrant dans l'inconnu ? A travers cet ouvrage, Géraldine, Mathieu et leurs enfants nous partagent leur expérience du nomadisme en famille, qu'ils pratiquent depuis cinq ans. Du rêve à la réalisation, en passant par toutes les questions liées à ce mode de vie (les obstacles, les conséquences, les adaptations nécessaires, les coups durs, les découvertes, l'enseignement à distance), cet ouvrage aborde tous les aspects qu'implique le fait de se lancer dans une vie nomade, afin que les lecteurs puissent à leur tour se projeter dans un futur sur les routes. De nombreux témoignages de voyageurs seuls, en couple ou en famille viennent illustrer leur propos et montrer la variété des modes de vie nomades, confirmant que, oui, vivre, voyager et travailler sur les routes est possible ! 5 années de voyages en famille, 30 pays, 1 camping-car, 5 sacs à dos, du bonheur, des doutes, de l'aventure, un itinéraire hors du commun. Une seule vie. Géraldine Van Parijs est créatrice de bijoux et Mathieu Swine directeur commercial d'une importe multinationale quand ils décident de tout quitter pour vivre sur les routes avec leurs trois enfants, Romane, Gaspart et Rose.