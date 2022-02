Textos et Cie Duo. T1 et T2

Je m'appelle Morgane et, pour moi, aucun défi n'est insurmontable. Au contraire ! Je suis passionnée, je suis intense, je suis unique en mon genre. Rien ne pourra m'empêcher de réaliser mon rêve : mettre sur pied un journal étudiant révolutionnaire au sein de ma nouvelle école. Ma vie est remplie de surprises, de coups de coeur, et de petits secrets... que je m'apprête à découvrir en compagnie d'Annabelle, Eddy et Thomas, mes nouveaux amis. CE ROMAN INCLUS LE TOME 1 (#Ainsi va la vie) ET LE TOME 2 (#Nos rêves les plus fous).