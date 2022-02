Comment se sent-on quand on a presque quinze ans, qu'on n'a pas de famille et que par-dessus le marché, on est balancée dans une maison habitée par la vieille folle du quartier ? En faisant taire les rumeurs, en surmontant ses peurs et surtout, en suivant sa petite voix curieuse, Amandine apprendra que la vérité se cache parfois aux endroits où l'on s'y attend le moins. Que peut faire une adolescente devant les avances incessantes et sournoises d'un beau-père qu'elle déteste, une mère qui est absente plus souvent qu'autrement et une vie qui va à la dérive ? Léa devra faire un choix déchirant quant à son avenir... La vie de ces deux jeunes filles prendra un tout autre tournant au cours de cet automne, tandis que leur destin sera inexorablement lié.